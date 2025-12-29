Wyróżnienia z Raportu o Nierównościach Światowych 2026

Nowa edycja Raportu o Nierównościach Światowych na 2026 rok została opublikowana. | Źródło: https://wir2026.wid.world/

Raport o Nierównościach Światowych 2026 (WIR 2026) to trzecia edycja tej przełomowej serii, po edycjach z 2018 i 2022 roku. Nowy raport został stworzony przez ponad 200 naukowców z całego świata, którzy należą do World Inequality Lab [Laboratorium Nierówności Światowych].

Fakty, których dotychczasowi beneficjenci mogą nie chcieć usłyszeć!

Od REDAKCJI | Globalne nierówności są obecnie znacznie większe, niż mogą sobie wielu wyobrazić.

Dotyczą one w szczególności:

– dochodów, majątku i dobrobytu

– ochrony środowiska i zanieczyszczających środowisko

– nierówności ze względu na płeć

– asymetrii globalnego systemu finansowego

– różnic terytorialnych

Nierówności istnieją od dawna i stały się charakterystyczną cechą gospodarki światowej. Osiągnęły już poziom, który wymaga szczególnej uwagi: korzyści z globalizacji i wzrostu gospodarczego nieproporcjonalnie przypadły jedynie małej mniejszości, podczas gdy znaczna część populacji świata nadal zmaga się z trudnościami w zapewnieniu sobie stabilnego źródła utrzymania. Te dysproporcje nie są nieuniknione:

Są wynikiem decyzji politycznych i instytucjonalnych!

WIR 2026 opiera się na World Inequality Database oraz nowych wynikach badań, aby przekazać kompleksowy obraz aktualnych nierówności w zakresie dochodów, majątku, płci, finansów międzynarodowych, odpowiedzialności ekologicznej, opodatkowania i polityki.

Dochody i majątek są globalnie skrajnie nierówno rozdzielone

Udziały według grup w globalnym dochodzie i majątku w %, 2025 PPP

Rys. 1: Najniższe 50% (niebieski), środkowe 40% (zielony) i 10% najwyżej zarabiających (czerwony) | Źródło: wir2026.wid.world/methodology

WIR 2026 pokazuje, że w zakresie rozdziału dochodów według 2025 PPP:

– najwyższe 10% dochodów światowej populacji zarabia więcej [53%] niż pozostałe 90%!

– najbiedniejsze 50% populacji świata otrzymuje tylko 8% całkowitego globalnego dochodu!

WIR 2026 pokazuje, że w zakresie rozdziału majątku według 2025 PPP:

– najwyższe 10% posiada trzy czwarte [75%] globalnego majątku,

– podczas gdy dolne 50% posiada tylko 2%, a klasa średnia posiada zaledwie 23%.

Najbogatsi odpowiadają za ponadproporcjonalny udział w emisjach

Rys. 2: Konsumpcja (zielony), prywatna własność kapitałowa (czerwony), dolne 50% (lewo) | Źródło: wir2026.wid.world/methodology

Rozkłady pokazują, że udział w obciążeniach środowiskowych zdecydowanie nie jest równomiernie rozdzielony. Podczas gdy publiczna debata często koncentruje się na emisjach związanych z konsumpcją, badania wskazują, jak duży wpływ ma posiadanie kapitału na nierównomierny poziom emisji:

Najbogatsze 10% ludzkości odpowiada za 77% globalnych emisji!

Rozkłady podkreślają, że kwestie ekologiczne są nierozerwalnie związane z koncentracją majątku. Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest celowe przedefiniowanie struktur finansowych i inwestycyjnych, które powinny uwzględniać zarówno emisje, jak i ich sprawców proporcjonalnie.

Uwzględniając prace domowe, dochód kobiet w porównaniu do mężczyzn wynosi 32%

Rys. 3: Prace domowe (kreskowane), praca (gruba); bez prac domowych (niebieski), z (pomarańczowy) | Źródło: Andreescu i in. (2025).

Nierówność między płciami nasila się, jeśli uwzględni się nieopłacaną pracę domową, która jest wykonywana w ponadproporcjonalny sposób przez kobiety. Bez uwzględnienia nieopłacanej pracy domowej odstępstwo na korzyść kobiet nadal wynosi aż 61%.

Nierówność przez system finansowy

Dodatnie wartości oznaczają wzrost dochodów z powodu finansowych przywilejów beneficjentów: Japonia, USA, UE. Wartości ujemne oznaczają obciążenia finansowe, jak w przypadku BRICS z Brazylią, Rosją, Indiami, Chinami i RPA | Źródło: Nievas i Sodano (2025) oraz wir2026.wid.world/methodology

Na poziomie międzynarodowym WIR 2026 dokumentuje, jak globalny system finansowy zaostrza nierówności. Zamożne gospodarki nadal korzystają z „ekstremalnego przywileju“: każdego roku około 1% globalnego PKB – prawie trzykrotność kwot przeznaczonych na pomoc rozwojową – przepływa przez netto zagranicznych transferów dochodów, związanych z ciągłymi nadwyżkami zysków i niższymi płatnościami odsetkowymi na zobowiązaniach dla bogatych krajów, od biedniejszych do bogatszych:

Odwrócenie tej dynamiki jest kluczowe dla każdej wiarygodnej strategii globalnej sprawiedliwości!

Podsumowanie

Nierówność jest decyzją polityczną. Jest wynikiem polityki, instytucji i struktur rządowych. Koszty rosnącej nierówności są widoczne:

– rosnące różnice między biednymi a bogatymi,

– kruche struktury państwowe,

– kryzysy ekologiczne, w których najbardziej cierpią ci, którzy najmniej mają z tym wspólnego!

Jednak istnieją możliwości reform:

Gdzie nierówności byłyby korygowane, a zrównoważone opodatkowanie oraz inwestycje społeczne stawałyby się priorytetem, nierówności mogłyby być odpowiednio zmniejszone!

Narzędzia są dostępne. Jednak ich realizacja zależy przede wszystkim od woli politycznej. Decyzje w nadchodzących latach pokażą, czy gospodarka światowa nadal będzie podążać drogą ekstremalnej koncentracji, czy też skieruje się ku wspólnemu dobrobytowi!

Tłumaczenie: NASZA-ŚRODKOWA-EUROPA

Raport o Nierównościach Światowych 2026 [WIR 2026] w oryginale angielskim: TUTAJ (HIER)

