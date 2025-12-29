„Rodziny uciekają przed kryzysem klimatycznym“: Apel o darowizny dla NGO zajmującej się ratowaniem w morzu

„Rodziny uciekają przed kryzysem klimatycznym“: Były selekcjoner Löw wzywa do wsparcia dla NGO zajmującej się ratowaniem na morzu

Były selekcjoner Joachim Löw angażuje się w zbiórki na rzecz NGO „SOS Humanity” zajmującej się ratowaniem na morzu. Jako powód podaje, że rodziny uciekają przed kryzysem klimatycznym – Europa ma w tym szczególną odpowiedzialność. (…)

W filmie na Instagramie Löw idzie nawet dalej i twierdzi: „Rodziny uciekają przed wojną, przemocą lub kryzysem klimatycznym. Liczą na bezpieczeństwo.” Europa ma wspólną odpowiedzialność – ludzie w potrzebie nie mogą być pozostawieni w potrzebie. W kolejnym wpisie na Instagramie były selekcjoner pozuje w kamizelce ratunkowej z tabliczką „#PodarujCzłowieczeństwo”.

Więcej na apollo-news.net

Kościół katolicki oferuje 6 płci przy rejestracji do chrztu.

W ostatnich dniach wszyscy chrześcijanie na całym świecie świętowali narodziny Jezusa, którego rewolucyjne przesłania dotyczące praw człowieka, miłości bliźniego i przebaczenia niestety zbyt często są przyćmione przez gruz ludzkiej historii. Dla wielu niechrześcijan Boże Narodzenie jest również świętem miłości w gronie rodziny i ma stałe miejsce w kalendarzu.

W różnorodnych przedstawieniach jasełkowych wszystko kręci się wokół narodzin w stajni. Jezus został potem z pewnością obrzezany jako znak przyjęcia do żydowskiej rodziny wierzących. W dzisiejszym chrześcijaństwie nie jest to już konieczne, ale istnieje odpowiednia biurokracja przy przyjęciu. I w tym momencie kościół dostosowuje się do wiosennego ducha czasów i od niedawna oferuje 6 (!) możliwości wyboru płci.

Już to znamy przy rejestracji do przedszkola i szkoły. Nowy pasek dla matek i dzieci, teraz pasek dla rodziców i dzieci, również pozwala na ten wybór.

Czytaj więcej na tkp.at

Rolnicy martwią się o przyszłość nasion i bezpieczeństwo żywnościowe

Czy to zboża, warzywa, czy owoce – wszystkie mają jedną wspólną cechę: pochodzą z nasion. Bez nasion życie na Ziemi nie byłoby możliwe. Nawet dla ludzkiej konsumpcji mięsa nasiona są niezbędne, ponieważ zwierzęta hodowlane również żywią się roślinami. (…)

Zamiast chronić małe gospodarstwa, obowiązywałyby te same biurokratyczne wymagania, co dla globalnych korporacji. Szczególnie mniejsze firmy wnoszą nieoceniony wkład w zachowanie starych, tradycyjnych odmian, ponieważ często oferują większą różnorodność gatunków upraw niż wielkie korporacje. Dodatkowo, rozporządzenie mogłoby uniemożliwić wprowadzenie na rynek nowo opracowanych, różnorodnych odmian zbóż i roślin oleistych. (…)

W Europie już niewiele wielkich korporacji kontroluje rynek: Bayer, Corteva, Groupe Limagrain, KWS i Syngenta mają razem około dwóch trzecich rynku. Europejski rynek nasion osiągnął w 2024 roku około 13,1 miliarda dolarów i może wzrosnąć do 18 miliardów do 2030 roku, przy rocznym wzroście o 5,4 procent.

Czytaj więcej na epochtimes.de

Wymiana ludności w czasie rzeczywistym – Już prawie nie ma autochtonicznych dzieci w Brukseli

Najnowsze dane z StatBel pokazują przerażający obraz: 72,9 procent dzieci poniżej 18. roku życia w Brukseli ma nieunijny background migracyjny. Autochtoniczne belgijskie dzieci? Tylko 10,56 procent.

Bruksela to nie tylko stolica Belgii, ale także siedziba wielu instytucji UE. Należy więc spodziewać się, że odsetek dzieci i młodzieży z innych krajów UE jest nieco wyższy. Jednak oficjalne dane belgijskiego urzędu statystycznego StatBel są przerażające: już tylko około jedna dziesiąta wszystkich młodych ludzi to prawdziwi Belgowie. Prawie trzy czwarte z nich ma nieunijny background migracyjny.

Czytaj więcej na report24.news

