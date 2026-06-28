Die „haltet den Dieb“ Methode

Links im Bild: Werbung der Grünen. Rechts: das Resultat

Dieser Schwindel ist nicht nur für einfachen Diebstahl, sondern auch für andere Verbrechen anwendbar!

Von FRANZ FERDINAND | Russland droht Deutschland mit Krieg! Deutschland müsse kriegstüchtig werden. So lautet derzeit das Mantra des politischen Mainstreams, das von Kriegsrhetorik geprägt ist.

Tatsächlich soll dieser Unsinn von dem realen Krieg ablenken, den der politische Mainstream schon seit Jahrzehnten hauptsächlich gegen Deutschland, aber im Grunde gegen alle Länder der EU führt.

Deutschland und Europa werden derzeit von einer Kaste völlig unfähiger Politruks regiert, deren Macht auf der Angst vor der menschenerdachten Erdverkochung beruht – so wie im Mittelalter die Macht der Pfaffen auf der Angst der Menschen vor dem Höllenfeuer im Jenseits beruhte. Offensichtlich sind irrationale Ängste das beste Herrschaftsinstrument. Mit dem scheinbar altruistischen Eintreten für das Wohl des gesamten Planeten soll die angemaßte Vorherrschaft über den gesamten Planeten legitimiert werden.

Diese Clique besteht aus inkompetenten Politikern aller Couleurs, Pseudowissenschaftler, Presstituierten und Akteuren in einer Vielzahl von sogenannten NGOs, ohne irgendeinen Sachverstand und ohne Einsicht in wirtschaftliche Notwendigkeiten.

Sie stellen alle ihre wirtschaftlichen Entscheidungen unter das Primat des Klima- und CO2-Schwindels und ruinieren so insbesondere die deutsche Wirtschaft systematisch. Ihre Einkünfte bestehen nicht aus Erträgen irgendeiner erfolgreichen wirtschaftlichen Tätigkeit und damit aus einer persönlichen Leistung, sondern aus Pfründen, die sie für die Propagierung der Klimaideologie empfangen. Man kann diese Herrschaften (und vielfach Damenschaften) auch als eine neue Form eines parasitären, schmarotzenden Adels betrachten, der den Bürger über unsinnige Steuern und Regulierungen das Fell über die Ohren zieht.

Mit von der Partie waren lange Zeit die Verwalter der Kapitalsammelbecken, wie zum Beispiel BlackRock, die in dem Klimaschwindel durch die Förderungen aus öffentlicher Hand ein risikoloses Investment sahen. Für diese Akteure war der Klimaschwindel eine Art von Aktionärssozialismus.

Erst neuerdings distanzierten sich diese Akteure von diesem Unsinn, da die neueste Sau die sie durch das Dorf treiben, die „künstliche Intelligenz“ ist. Die „starke“, allerdings noch nicht zuverlässig funktionsfähige KI benötigt Unmengen an Rechenleistung und die teuren Rechenzentren und Clouds müssen rund um die Uhr im Betrieb sein und nicht bloß, wenn die Sonne scheint, oder der Wind weht.

Durch die Klimareligion in den Ruin

Bekanntlich führte diese neue Klimareligion zu der epischen Fehlentscheidung, die Energieversorgung langfristig nur auf Wind und Sonne zu begründen, basierend auf der infantilen Vorstellung, dass Sonne und Wind ja keine Rechnung schicken. Was dabei allerdings von den Inkompetenzlern übersehen wurde war, dass die Anlagenbauer keineswegs von Luft und Liebe leben, die kritischen Rohstoffe für die Energiewende hauptsächlich aus China kommen und die Frage der Speicherung des Zappelstroms völlig ungelöst ist. Dieser müsste erst in andere, leicht speicherbare Energieträger synthetisiert werden (z.B.: Methan), was zwar technisch machbar, aber völlig unfinanzierbar ist.

Die Kosten für den Steuerzahler für diesen Unfug gehen schon jetzt in die Billionen Euro, die der Steuerzahler und Unternehmen stemmen müssen und so die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands und Österreichs ruinieren.

Allerdings wird der Klimawahn nicht nur über Steuern und Abgaben finanziert, sondern auch über die Geldpresse. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Bilanzsumme der EZB verzehnfacht. Diesen Anstieg merken wir alle über die Inflation, die etwa doppelt so hoch ist, wie jener Schwindelwert, der aus dem Warenkorb errechnet wird. Langsam wird es für die Bürger immer klarer: von nun an geht es bergab! Die Preise steigen schneller als die Einkommen und speziell Pensionisten geraten unter Druck. Die Pensionen sind auf Dauer nicht mehr gesichert – arbeiten bis zum Umfallen ist angesagt.

Zu all dem Unsinn der durch die Energiewende verursacht wurde, kommt nun der Verlust des billigen Erdgases aus Russland, das nun durch teures Flüssiggas ersetzt werden muss. In ihrem Wahn haben diese Klimaidioten die Sprengung der Nord Stream-Leitung noch als „Befreiungsschlag“ gefeiert.

Die Folgen werden einfach ignoriert: Speziell die deutsche Industrie verliert laufend an Wettbewerbsfähigkeit. Absatzmärkte brechen weg. Besonders Schmerzhaft wird dies in der deutschen Automobilindustrie vermerkt. Alleine Volkswagen will nach einer aktuellen Meldung 100.000 Arbeitsplätze streichen. Insgesamt verlor Deutschland im Jahre 2025 143.000 Industriearbeitsplätze!

Hinzu kommt der Export von Kapital und produktiver Substanz, wie beispielsweise die Eröffnung eines neun Milliarden Projektes von BASF in Zhanjiang in China. Parallel zu dem Verlust an qualifizierten Arbeitsplätzen verlassen auch immer mehr Fachkräfte Deutschland.

Nachdem diese gescheiterte Klimakaste jahrzehntelang auf das falsche Pferd gewettet hatte, ist sie weder fähig noch willens ihren Irrtum einzugestehen. Völlig ignoriert wird natürlich auch, dass der Weltklimarat seine apokalyptischen Szenarien, auf denen letztlich die EU-Klimapolitik beruht, zurückzogen hat. [1]

Würden diese politischen Bankrotteure ihre Irrtümer eingestehen, wären sie über Nacht alle ihre hochdotierten Posten los!

Nun muss mit Zähnen und Klauen an der gescheiterten Politik festgehalten werden, koste es was es wolle. Mit allen Mitteln muss verhindert werden, dass alternative politische Kräfte an die Macht kommen, denn die würden radikal mit der desaströsen Politik der Vergangenheit brechen. All die vielen Klimaschmarotzer würden über Nacht ihre Pfründen verlieren. Auf Dauer können diese Alternativen nur durch die sukzessive Einführung einer Diktatur verhindert werden. [2]

Mit ständigem „Kampf gegen Rechts“-Geschrei hinein in den Dritten Weltkrieg!

Wichtig für die gescheiterte Klimakaste ist nun, einen Sündenbock für die unvermeidbare Wirtschaftskatastrophe aufzubauen. Dieser Sündenbock heißt Wladimir Putin. Dazu muss der EU-Erweiterungskrieg in der Ukraine mit allen Mitteln fortgesetzt werden. Der EU-Erweiterungswahn hängt auch mit den ausufernden Defiziten im Euroraum zusammen. Der Durchschnitt der Verschuldung liegt derzeit bei 88 Prozent. Offenbar hofft man, dass eine noch größere Union eine höhere Bonität hat und noch mehr Schulden machen kann. Da die Einnahmen aus produktiver Arbeit sinken, müssen die Schulden steigen.

Die Russlandsanktionen erweisen sich für die deutsche Wirtschaft als zusätzlicher Schuss ins Knie, nachdem der gesamte russische Markt für die deutsche Industrie verloren gegangen ist und diese Marktanteile von anderen Akteuren übernommen wurden. Man muss sich nur den Prestigeverlust vorstellen, den deutsche Unternehmen erlitten, als sie plötzlich politisch gezwungen wurden, sich vom russischen Markt zurück zu ziehen. Beispielsweise standen Besitzer deutscher Autos in Russland plötzlich ohne Serviceorganisation da.

Dieser Vertrauensverlust ist nur vergleichbar mit dem, der durch das Einfrieren russischer Vermögenswerte entstanden ist.

So manchem erscheint der Krieg gegen Russland wie ein Segen, da jetzt Kapazitäten, die beispielsweise in der Automobilindustrie frei werden, für die Panzerproduktion verwendet werden können. Dabei spielt es keine Rolle, dass Panzer in modernen Kriegen eine immer geringere Rolle spielen. Wichtig ist nur, dass es in den Kassen der Kriegsgewinnler klingelt und der Kurs der Rheinmetall-Aktie endlich wieder steigt – schließlich hat er sich gerade halbiert. Hauptsache, man schafft auf Pump Arbeitsplätze für Rüstungsgüter, die dann in der Ukraine zerstört werden. Das hatten wir schon einmal, irgendwann vor 85 Jahren. Das Ende könnte ähnlich werden und in letzter Konsequenz in einem wirtschaftlichen Zusammenbruch münden.

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[1]

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