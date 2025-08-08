Judge Napolitano & Dr. Doctorow legen offen: Iran verfüge bereits über A-Waffen!

6. August .2025 Judge Napolitano

Dr. Gilbert Doctorow zu Gast bei „Judging Freedom“ erklärt, wie Donald Trump durch Anwendung „extravaganter Absichten“ – sprich von Extremen der Kriegspartei – am Ende das Gegenteil beschleunigt, doch seine eigentlichen Ziele verwirklicht bekommen könnte.

Dr. Doctorow: „Falls NATO Kaliningrad einnähme, würden

einen Tag später die Vereinigten Staaten nicht mehr existieren!“

Judge Napolitano: Hallo, alle zusammen, hier ist Judge Andrew Napolitano mit „Judging Freedom“. Heute ist Mittwoch, der 6. August 2025 und Professor Doctorow ist bei uns: Guten Tag, mein Freund – willkommen! Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Es ist mir immer eine Freude, mich mittwochs mit Ihnen zu unterhalten.

In den letzten Wochen haben die Vereinigten Staaten Atomwaffen an Großbritannien und andere Verbündete geliefert. Letzten Freitag hat Präsident Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform eine viel beachtete Erklärung abgegeben, als Reaktion auf gewisse Sticheleien, die zwischen ihm und dem ehemaligen russischen Präsidenten Medwedew hin und her gegangen waren und darauf hinausliefen, dass Präsident Trump amerikanische Atom-U-Boote an einen geeigneten Ort, also näher an Russland, beordert habe. Haben Sie einen Finger am Puls des Kremls? Können Sie einschätzen, wie der Kreml diese Ereignisse einschätzt und wie er darauf reagieren wird?

Dr. Doctorow: Nun, was das angeht, werde ich indirekt darauf eingehen. Ich habe natürlich kein Mikrofon unter Präsident Putins Kopfkissen. Wir müssen uns also auf sein Umfeld stützen: Auf diejenigen, die für das offizielle Russland sprechen. Eine dieser Sendungen, die ich aufmerksam verfolge, ist „60 Minuten“ [seit 2016], die zwei Moderatoren hat: Der eine ist [Evgeny Georgievich] Popov, der heute Mitglied der Duma ist und die andere seine Frau Olga Skabeyeva.

Ich glaube, es war die Sendung am Montag, die mich überzeugt hat davon auszugehen, dass der Kreml sehr zuversichtlich und nicht beunruhigt scheint. Sie wollen den Konflikt mit den Vereinigten Staaten und NATO wegen dieser verschiedenen seltsamen Dinge, welche die Vereinigten Staaten in den letzten Wochen so unternahmen, nicht eskalieren lassen. Mit seltsam meine ich natürlich die noch offenen Frage der Entsendung der beiden Atom-U-Boote näher an Russland heran.

Das andere, was ebenfalls in den Nachrichten vorkam, waren jene Äußerungen von General Donahue bezüglich der blitzschnellen Einnahme von Kaliningrad. Donahue ist der ranghöchste US-Militär in Europa. Das könnte alarmierend klingen, aber nicht für Moskau. Warum ist das so? Erstens, weil sie den Kontext nach dem Trump operiert, sehr gut verstehen. Man weiß, dass es in seiner eigenen Partei einen gewissen Lindsey Graham gibt, der ein fanatischer Nationalist und Russlandfeind ist und alle möglichen seltsamen Vorschläge, die Trump nicht ignorieren kann, vorbringt. Um Graham bei Laune zu halten, tut Trump also Dinge, die, sagen wir mal, bizarr und prahlerisch scheinen, wie die beiden Fälle, welche ich schon erwähnt hatte. Aus russischer Sicht wirkte die Entsendung dieser Atom-U-Boote sinnlos, wie in dieser Sendung von Experten für Militärangelegenheiten ausgeführt wurde: Die Reichweite der Raketen an Bord jener amerikanischen U-Boote beträgt 15.000 Kilometer. Mit anderen Worten: Selbst, wenn sie in ihren Heimathäfen an der West- oder Ostküste der Vereinigten Staaten lägen, könnten sie jedes beliebige Ziel in Russland treffen. Die Idee, sie näher an Russland heranzuführen zu lassen, ändert also nichts an der Bedrohung, die von diesen Waffen ausginge, bevor sie auch nur einen Zentimeter weiterbewegt würden. Der andere Punkt, nachdem was Donahue sagte, ist dieser: Es ist bekannt, wie Russland auf jeden Versuch, Kaliningrad einzunehmen, reagieren würde – egal, wie viele Kilometer Kaliningrad breit sei oder wie viele Ressourcen die Vereinigten Staaten und NATO rund um Kaliningrad versammelt hätten, um es einzunehmen. Nehmen wir an, sie würden es einnehmen:

Am nächsten Tag würden die Vereinigten Staaten nicht mehr existieren!

Das ist klar! Die Russen haben gesagt, dass jede Bedrohung ihres Territoriums eine nukleare Reaktion nach sich ziehen werde. Die USA nehmen also das, was die Russen gesagt haben, nicht ernst.

Napolitano: Darauf möchte ich gleich noch einmal zurückkommen. Aber zuerst eine kurze Eilmeldung. Russia Today [RT] berichtet, dass das Treffen zwischen Präsident Putin und dem Sonderbeauftragten des US-Präsidenten, Steve Whitkoff, gerade zu Ende gegangen sei und fast drei Stunden gedauert hätte. Können Sie aus der Tatsache, dass das Treffen stattgefunden hat bzw. aus seiner Dauer irgendwelche Rückschlüsse ableiten, was wahrscheinlich besprochen wurde?

Dr. Doctorow: Die Länge des Treffens bestätigt dies, aber die Diskussionsteilnehmer in der Sendung „60 Minuten“ erklärten, dass es viel zu besprechen gäbe, doch die Ukraine dabei, sagen wir mal, nur eine untergeordnete Rolle spiele. Eine Sache, die von den Diskussionsteilnehmern erwähnt wurde und durch die Vorbereitungen von Herrn Whitkoff für seinen Besuch in Moskau unterstrichen wurde, ist, dass er gestern angekommen ist und von Kirill Dmitriev, dem Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds, herumgeführt wurde. Letzterer ist ein Mann mit großer Geschäftserfahrung mit den Vereinigten Staaten und zugleich der Verhandlungspartner von Herrn Whitkoff, mit dem er über Geschäfte spricht.

Napolitano: Worüber könnten sie gesprochen haben?

Dr. Doctorow: Nun, die Diskussionsteilnehmer haben spekuliert. Sie könnten über Seltenerdmetalle gesprochen haben. Die Vereinigten Staaten befinden sich in den finalen Verhandlungen mit China zu den Tarifen. Die größte Bedrohung, die China darstellt und alle alarmierenden Pläne von Herrn Trump, wie die für Tarife und andere Beschränkungen gegen China, abschwächt, ist das chinesische Quasi-Monopol auf die weltweiten Lieferungen von Seltenerdmetallen, welche für militärische Produktionen und viele elektronische Bauteile unerlässlich sind. Doch, die Russen haben auch Seltenerdmetalle. Es ist also durchaus möglich, dass Dmitriev und Whitkoff genau über diese Seltenerdmetalle sprachen und die Vereinigten Staaten die Position Russlands darüber erfahren wollten, bevor sie in die abschließenden Verhandlungen mit China eintreten würden. Das ist…

Napolitano: … entschuldigen Sie die Unterbrechung! Wir sehen gerade live, wie die Begleiter von Herrn Whitkoff den Kreml verlassen. Gut, zurück zu dem Punkt, an dem wir waren, bevor wir von diesem Treffen erfahren haben und vielen Dank für Ihre Gedanken dazu. Wie würde der Kreml reagieren oder wie hat der Kreml auf die Lieferung – die eher stille Lieferung von Atomwaffen an Großbritannien und andere Verbündete – reagiert? Ich weiß nicht, wohin sie geliefert wurden? Der Guardian berichtet weiterhin von sechs Stück. Können Sie uns darüber aufklären?

Dr. Doctorow: Nun, das alles ist reine Show! Genauso wie die Verlegung dieser U-Boote eine reine Show war. Das ändert nichts. Die Vereinigten Staaten haben die vollständige Kontrolle über den Einsatz dieser Waffen. Ob sie nun nominell auf britischem oder deutschem Boden lagern oder wo auch immer, es sind die Vereinigten Staaten, welche die Anweisungen zu ihrem Einsatz oder Nicht-Einsatz geben. In diesem Sinne liegt die Verantwortung weiterhin bei den Vereinigten Staaten und ihrer direkten Beziehung zu Russland.

Die europäischen Verbündeten, welche diese Waffen einlagern, sind nur Statisten!

Genauso wie Lukaschenko von Belarus ein Statist ist, wenn wir über die Entsendung der atomar bewaffneten Oreschniks [Hyperschallrakete für 10 Mach und 6 x 6 Sprengköpfen] nach Belarus sprechen. Das ist in Ordnung, aber ohne Putins Zustimmung könnte Lukaschenko mit diesen Waffen nichts anfangen. Das ist also Theater – reine Show. Es ist eine Machtdemonstration. Das ändert nichts an der Realität. Die Realität ist, dass die Ukraine den Krieg haushoch verliert und dass dieses Drama, das Trump & Co. auf der Weltbühne abziehen, dazu dient, diese Tatsache zu verschleiern bzw. so zu tun, als hätten sie die Kontrolle über die Ereignisse, obwohl sie absolut keine Kontrolle über die Ereignisse haben. Die Russen haben die Kontrolle!

Napolitano: Ich meine, die Berichte aus der Ukraine deuten auf das Ende des Imperiums hin: Männer mit über 60 Jahren werden eingezogen – junge Männer werden aus Bars und Tanzlokalen direkt an die Front verfrachtet, ohne jegliche Ausbildung. Sie haben kaum Zeit, eine Uniform anzuziehen und eine Waffe in die Hand zu nehmen. Wie zuversichtlich ist der Kreml, dass dies bald vorbei sein werde und das ukrainische Militär zusammenbricht? Oder werden diese ukrainischen Drohnen die spezielle Militäroperation immer zu weiter aufrechterhalten?

Dr. Doctorow: Nun, die Drohnen sind natürlich ein Faktor und sie können produziert und aus Großbritannien und anderen Ländern geliefert werden, um den Krieg immer weiter zu verlängern. Aber die Realität ist, dass es in der Ukraine auch Politik gibt. Es ist kein totes Land und ab einem bestimmten Punkt wird sich die politische Opposition gegen den Krieg und das Leid durchsetzen. Ich habe in unserer letzten Diskussion die Spekulation erwähnt, dass die Vereinigten Staaten versuchen könnten, Herrn Selenskyj aus dem Amt zu entfernen und ihn möglicherweise durch [Rustem Enverovych] Umerov [Verteidigungsminister der Ukraine] zu ersetzen, der auch Leiter des Verhandlungsteams war. Andere sprechen von seiner Ablösung durch [Valery] Zaluzhny. Aber heute habe ich in russischen Nachrichten gelesen, dass es ukrainische Parlamentsabgeordnete gibt – sie nennen ihr Parlament Rada –, die als echte potenzielle Nachfolger für Selenskyj gehandelt werden, darunter eine 35-jährige Parlamentarierin, die früher seiner Partei „Die Diener des Volkes“ angehörte, bevor sie wegen ihrer Ablehnung verschiedener politischer Maßnahmen ausgeschlossen wurde. Es handelt sich um Anna Kostiantynivna Skorokhod, die sich in der Öffentlichkeit vor allem dafür einsetzt, diese gewaltsame Rekrutierung von den Straßen und aus den Bars und wo sonst noch, doch die ukrainische Regierung derzeit praktiziert, zu stoppen. Sie sagt gegenüber der Presse, dass es 400.000 Deserteure aus der ukrainischen Armee gebe und dass sie die Desertation unterstütze, weil diese armen Soldaten keine Ablösung erhielten, keine Chance bekämen zu ihren Familien zurückzukehren und in einem Zustand der Ungewissheit gehalten werden, bevor…

Napolitano: Oh Gott, ist das gefährlich, öffentlich Desertation zu unterstützen? Ist das nach ukrainischem Recht eine potenzielle Straftat? Ich meine, ich kann die Deserteure verstehen, aber dass eine Regierungsvertreterin sagt: „Ich unterstütze Desertation…!“

Dr. Doctorow: … lassen Sie das Gesetz aus dem Spiel. In demselben Artikel wurde auch erwähnt, dass sie zufällig Unterstützung aus den USA erhielte und dass sie Unterstützung von einem namentlich nicht genannten Geschäftsmann hat, der ein enger Freund von Trump sei.

Napolitano: Ich frage mich, wer das ist? Haben wir ihn gerade in einem Mercedes aus dem Kreml fahren sehen? Ich möchte Ihnen etwas vorspielen – es dauert etwas länger, eineinhalb Minuten, aber es wird Ihnen viel Stoff für Kommentare zu einer Reihe von Fragen bezüglich Präsident Trump von gestern geben, in denen er dreimal wiederholt, dass der Krieg in der Ukraine Bidens Krieg sei. Niemand hier im Westen glaubt das mehr, aber ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Er spricht auch die Problematik der Wehrpflichtigen an. Er sagte, er habe noch nie von den 60-jährigen Wehrpflichtigen gehört, aber Trump redet und redet und redet, aber es ergibt eine Grundlage, über die wir dann sprechen können. Chris, Schnitt Nummer vier:

Frage an Trump: Präsident Selenskyj hat gerade ein Gesetz unterzeichnet, das Bürgern ab 60 Jahren erlaubt Militärdienst zu leisten. Wir haben Dutzende von Videos gesehen, in denen junge Männer gegen ihren Willen in Transporter gezerrt und an die Front gebracht werden. Wir haben sogar Videos gesehen, in denen ein junger Mann mit Down-Syndrom an der Front dient. Sie haben in Ihrem Wahlkampf gesagt, Sie wollten, dass Menschen nicht länger zu sterben hätten. Viele Menschen haben diese Aussage bewundert. Jetzt sterben alte Menschen, geistig Behinderte und Wehrpflichtige. Selbst wenn ein Waffenstillstand nicht funktionierte, warum sollten die Amerikaner dann weiterhin eine ausländische Armee finanzieren, die ihre Bevölkerung so schamlos verheizt?

Donald Trump: Nun, Sie müssen unbedingt verstehen, dass dies Bidens Krieg ist. Das ist nicht mein Krieg. Ich bin hier, um uns da rauszuziehen. Es ist ein Chaos, und ich bin hier, um uns da rauszuholen. Holen Sie uns da raus. Das [die ukrainischen Rekrutierungsbesonderheiten] habe ich nicht gehört, wenn Sie von etwa 60-jährigen Männern [mit Wehrpflicht] sprechen und dergleichen. Aber das ist Bidens Krieg, doch wir arbeiten sehr hart daran, uns da rauszuziehen. Ich habe dennoch in den letzten fünf Monaten tatsächlich fünf Kriege beendet und ich möchte, dass dies offen gesagt der sechste wird und da ist noch nicht einmal der Iran mit der Zerstörung seines Atomprogramms mit eingerechnet, denn sonst hätten die Iraner innerhalb von zwei Monaten Atomwaffen gehabt. Ich habe viele Kriege beendet. Schauen Sie sich nur die letzten zwei oder drei Monate an. Es war unglaublich. Diesen hier versuche ich [auch] zu beenden. An diesem arbeiten wir am härtesten. Die anderen habe ich innerhalb weniger Tage beendet. Fast alle, einschließlich Indien und Pakistan und ich könnte die ganze Liste durchgehen. Sie kennen die Liste genauso gut wie ich, aber das ist der, den wir gerne beenden würden. Ich habe das [die ukrainischen Rekrutierungsbesonderheiten] nicht gehört, aber das ist Bidens Krieg und es ist ein Krieg, in den er uns hineingezogen oder indirekt hineingezogen hat. Das hätte nie passieren dürfen. Das wäre nie passiert, wenn ich Präsident gewesen wäre. Ja! Nächste [Frage]…

Napolitano: Wer kann das ernst nehmen? Was denkt der Kreml, wenn er diese wirren und unaufrichtigen Versuche hört, Joe Biden für alles verantwortlich zu machen?

Dr. Doctorow: Sie stimmen dem zu! Sie sagen, dass dies Bidens Krieg sei. Lassen Sie mich das einmal umdrehen und über das Offensichtliche hinaussehen: Die Botschaft „Herr Trump versucht, den Krieg zu beenden”, wird nicht so realisiert, wie die meisten Menschen denken: Je extravaganter seine Absichten ausfallen, um z.B. Sanktionen gegen Russland zu verhängen, desto schneller beschleunigen die Russen die Zerstörung der Ukraine. Verstehen Sie, was ich meine?

Napolitano: Ich verstehe genau, was Sie meinen!

Dr. Doctorow: Es dreht sich umso schneller weiter: Falls sie sagen, dass sie auf eine noch nie dagewesene Weise Strafen verhängen wollten – indem sie z.B. die Schattenflotte, die russisches Öl um die Welt transportiert, bestrafen. Nun, Sie können darauf wetten, dass dies die Dauer dieses Krieges um mehrere Monate verkürzen würde, denn die Russen werden nicht untätig herumsitzen und darauf warten, ihre Exporte aufgrund dieser verrückten neuen Beschränkungen, die wir ihrer Flotte auferlegen wollten, zu verlieren. Die Flotte wird auf jeden Fall auslaufen. Sie wird von russischen Kriegsschiffen begleitet werden, die jeden davon abhalten werden, etwas gegen diese Schiffe zu unternehmen. Aber es wird eine nervenaufreibende Zeit werden.

Ich denke, aus diesem Grund werden [auch] die Vorstöße zum Dnepr immer schneller vorangetrieben. Das Gebiet, das jede Woche erobert wird, ist flächenmäßig größer als jemals zuvor in diesem Krieg. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ganz Donezk, also der östliche Teil der Ukraine östlich des Dnepr, innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate erobert wird, ist durchaus realistisch – nicht erst in ein oder zwei Jahren. Das können wir Herrn Trump verdanken. Er trägt wirklich dazu bei, diesen Krieg zu beenden!

Napolitano: Eine sehr, sehr interessante Beobachtung, die ich auf jeden Fall Scott Ritter und anderen weitergeben werde, mit denen ich heute später noch sprechen werde. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch auf Gaza zu sprechen kommen. Normalerweise frage ich Sie nicht nach Gaza, aber sehen Sie bzw. sieht der Kreml einen Zusammenhang zwischen dem Massaker, dem Aushungern und dem Völkermord in Gaza und einem weiteren Angriff auf den Iran? Interessiert sich der Kreml für das, was in Gaza geschieht? Denn sicherlich interessiert es den Kreml, ob Trump den Iran erneut bombardiert. Offenbar hat der israelische Ministerpräsident Netanjahu begonnen, Trumps inneren Kreis in diese Richtung zusammen zu trommeln.

Dr. Doctorow: Nun, Putin hat zwei Wochen lang hintereinander mit Netanjahu telefoniert. Ich denke, die Russen sehr daran interessiert sind, diesen Albtraum in Gaza so schnell wie möglich zu beenden, ohne selbst militärisch zu intervenieren. Natürlich könnten sie das tun, aber das würde die Lage im Nahen Osten erheblich komplizieren und deshalb halten sie sich zurück. Zum Zusammenhang zwischen dem Völkermord in Gaza und einem möglichen weiteren Angriff auf den Iran. Nun, ich glaube nicht, dass es einen Angriff auf den Iran geben wird:

Ganz einfach, weil der Iran in der Lage ist, Israel innerhalb von ein oder zwei Tagen zu vernichten!

Weil sie diese mehrere tausend ballistischen Raketen einsetzen würden, die unterirdisch sicher gelagert sind und die Israelis nicht ausschalten konnten. Daher gibt es viel Gerede über einen Angriff auf den Iran, doch die Israelis würden alleine – sofern sie keine Atomwaffen einsetzen – nichts erreichen können. Und wenn sie Atomwaffen einsetzen wollten, würden sie wahrscheinlich Atomwaffen auf sich selbst zufliegen sehen:

Denn es wird viel darüber gesprochen, dass der Iran tatsächlich über die A-Bombe verfügt!

Napolitano: Nun, Ted Postol, Professor [Theodore A.] Postol, der wohl führende Physiker in den Vereinigten Staaten, Emeritus am Massachusetts Institute of Technology [MIT], hat Freunden von Ihnen und mir gegenüber erklärt, dass die Vereinigten Staaten nicht nur das iranische Atomprogramm nicht zurückgeworfen haben, sondern…

… dass der Iran zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich über Atomwaffen verfügt und diese bereits vor dem Angriff der Amerikaner hatte!

Erkennt der Kreml das an? Stimmt der Kreml Professor Postal zu?

Dr. Doctorow: Ich kann mir vorstellen, dass sie das tun! Das ist ein weiteres Beispiel für die perversen Auswirkungen dessen, was aus dem Säbelrasseln und Schulterklopfen der USA geworden ist:

Die Ergebnisse ergeben genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich hätten bewirken sollten!

Napolitano: Richtig! Professor Doctorow, vielen Dank. Ein überaus faszinierendes Gespräch. Ich kann es kaum erwarten, heute Nachmittag Scott Ritter zu treffen, denn manchmal sind Sie sich einig und manchmal uneinig in Ihrer Theorie, ob z.B. sekundäre Tarife die spezielle Militäroperation beschleunigen. Das ist eine brillante Beobachtung Ihrerseits und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diese hier in unserer Sendung zum Ausdruck gebracht haben. Vielen Dank, Professor! Wir freuen uns darauf, Sie nächste Woche wiederzusehen.

Dr. Doctorow: Auf Wiedersehen!

Napolitano: Alles Gute! Wie bereits erwähnt Scott Ritter wird heute um 13:00 Uhr hier sein, gefolgt von Max Blumenthal um 14:00 Uhr und Phil Geraldi um 15:00 Uhr. Ein großartiges Nachmittagsprogramm für Sie!

Vielen Dank, dass Sie „Judge Napolitano for Judging Freedom” gesehen haben!

***

Zur Person von Dr. Gilbert Doctorow: Gilbert Doctorow ist Magna cum Laude-Absolvent des Harvard College (1967), ehemaliger Fulbright-Stipendiat und hat einen Doktortitel mit Auszeichnung in Geschichte von der Columbia University (1975). Doctorow ist Autor zahlreicher Bücher mit dem Schwerpunkt „Russland“.

Dr. Gilbert Doctorow auf Judging Freedom als Video im englischen Original: HIER

Zu den Kontroversen zwischen Donald Trump und Dmitry Medwedew:

Zu den Gerüchten um die potentielle Nachfolge von Wolodymyr Selenskyj:

Zu den Vernichtungs- & Hungerkriegen der Wertegesellschaft gegen Kinder:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.