Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz! Das ist die wahre Frage für die CDU

VonRedaktion

Sep. 5, 2025 #CDU, #Julian Reichelt, #Lügen, #merzen

JULIAN REICHELT | Wenn es Bundeskanzler Friedrich Merz in der Apotheke zu kaufen geben würde, dann hieße er – Doppel-Merz. Mit der Kraft der zwei Meinungen. Denn den Kanzler gibt es immer doppelt: das was er sagt. Und das, was er dann tut. Die Familie Kärcher hat es mit ihren herrlichen Geräten geschafft. Kärchern bedeutet, eine Oberfläche abzustrahlen, bis auch das letzte Fitzelchen Schmutz verschwunden ist.

Merzen – das bedeutet inzwischen, sich nahezu täglich selbst zu widersprechen und teilweise im Wortlaut das Gegenteil von dem zu behaupten, was man vor wenigen Stunden noch versprochen hat.  Merzen – das ist das Einknicken beim leisesten Widerspruch, nachdem man eben noch mit besonders markigen, kernigen Worten vorangeprescht ist. Was Merzen noch alles bedeutet, sehen Sie in dieser neuen Folge „Achtung, Reichelt!“.

15 Gedanken zu „Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz! Das ist die wahre Frage für die CDU“

  1. Wenn die sogenannten „demokratischen Parteien“ sich bald nichts einfallen lassen um „ohne schnellen Parteiverbot“, oder aber durch andere „unterirdischen Tricks“, die AfD von der Macht – egal ob allein oder in einer Koalition – abhalten würden (???), so drängt sich zwangsläufig eine Zweiparteien-Regierung mit ihr auf ! Auf bisherige politische
    Gepflogenheiten (die stärkste Fraktion wird mit der Bildung der Regierung beauftragt) werden ja längst seit der Bildung der Landeregierung Baden-Württembergs „verzichtet“.
    Allerdings werden die bereits jetzigen „verbrauchten Namen“ der schwarz/roten Regierung nicht mehr auftaugen, sie dürfen bereits in ihre „unverdiente Rente“ gehen, oder die jeweilige Partei hat einen gut bezahlten und einfachen leicht zu handhabenden POSTEN für sie bereit stehen ?

    Antworten

  12. Die AfD braucht 51 % plus alles andere ist Budenzauber ! Die feinen Demokraten der CDU würden sogar mit der NSDAP ( wenn es die noch geben würde ) zusammen gehen, nur um die AfD zu verhindern. ;-))) Und wenn man es genau nimmt, sind durchaus Überschneidungen zwischen CDU und NSDAP inzwischen zu erkennen . ;-)))) Alleine die Kriegsbereitschaft und die Wahnvorstellungen Russland einschüchtern zu können.

    Mit besten Grüssen
    MARQUÉS DEL PUERTO

    2
    Antworten

    1. Friedrich Merz, katholisch, wurde am 11. November 1955 im sauerländischen Brilon geboren.
      Sein Vater, Joachim Merz, führte (während der Zeit des Nationalismus in Deutschland) als Richter am Landgericht Arnsberg die letzten beiden großen Prozesse.
      Merz‘ Großvater, Josef Paul Sauvigny, NSDAP-Mitglied, war bis 1937 Bürgermeister von Brilon.

      Antworten

  13. Moderatorin und Sängerin
    „Manches Statement hat mich Tickets gekostet“ – Inka Bause sagt Ostdeutschland-Tour ab
    .
    Inka Bause zitierte dabei den Satz „Wer bis heute nicht begriffen hat, dass er nicht AfD wählen soll, dem ist auch nicht zu helfen“, der in einem Gespräch mit ihrer in Schweden lebenden Tochter gefallen sein soll.
    https://www.welt.de/vermischtes/prominente/article68b9424ae741757b51ad6b7e/Inka-Bause-sagt-Ostdeutschland-Tour-ab-Manches-Statement-hat-mich-Tickets-gekostet.html#Comments
    .
    Vor Jahren sagte sie, sie wolle nicht mehr als Sängerin auftreten???

    Antworten

