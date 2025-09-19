Trump erklärt Antifa zur Terrororganisation – Orban folgt

Donald Trump kündigte via „Social-Truth“ an, die Antifa zur Terrororganisation zu erklären und wird empfehlen, gegen deren Finanzierer, ganz vorne mit dabei George Soros und dessen Sohn, zu ermitteln.

„Ich freue mich, vielen unserer amerikanischen Patrioten mitteilen zu können, dass ich die Antifa – eine kranke, gefährliche, linksradikale Katastrophe – als die wichtigste Terrororganisation bezeichne. Darüber hinaus werde ich dringend empfehlen, dass die Finanziers der Antifa gründlich nach den höchsten rechtlichen Standards und Praktiken untersucht werden.„

Dies steht in Zusammenhang mit der Ermordung von Charlie Kirk, welche die Konservativen nun wachgerüttelt hat.

„Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen… in der gesamten Regierung, um diese Netzwerke zu identifizieren, zu stören, zu zerschlagen und zu zerstören.“

– so Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, am Montag. Der Antifa werfen nun Konservative Hassrede und Dämonisierung von Kirk vor.

Laut Miller werde nun Generalstaatsanwältin Pam Bondi die Finanzierer gewaltbereiter Antifa-Gruppen durchleuchten:

„Sie können jetzt strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.“

Auch wolle Trump hart gegen George Soros und dessen „Open society foundation“ vorgehen, und zwar mit einem Mafia-Gesetz namens „RICO“. (mandiner)

Orban übernimmt

Als erster übernimmt nun auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban Trumps Vorstoß:

„Ich habe mich gefreut, dass Präsident Trump diese Entscheidung getroffen hat, und deshalb werde ich die Initiative ergreifen, die Antifa als terroristische Organisation nach amerikanischem Vorbild einzustufen.„

– wie Orbán im „Kossuth Radio“ in der Sendung „Guten Morgen, Ungarn!“ heute Freitagmorgen angekündigt hatte.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.