Trotz „Erderhitzung“: Flughafen Frankfurt stellte Betrieb wegen starkem Schneefall vorübergehend ein

Bild: shutterstock

Frankfurt – Wegen starkem Schneefall hat der Flughafen Frankfurt am Main am Dienstagnachmittag seinen Betrieb vorübergehend eingestellt wie die Betreiberin Fraport mitteilte.

Ab 15 Uhr waren keine Starts und Landungen möglich, teilte ein Sprecher von Fraport der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Mitarbeiter waren ab 15 Uhr damit beschäftigt, die Start- und Landebahnen vom Schnee zu befreien, wie ein Sprecher von Fraport auf Anfrage sagte. Demnach seien als Folge der Schneefälle 45 von 922 Flügen für den Tag annulliert worden.

Zum Zeitpunkt der Meldung ging Fraport davon aus, dass der Flugbetrieb gegen noch vor 17 Uhr wieder aufgenommen werden kann. Eigentlich sollte an diesem Dienstag auch ein neuer Jubiläums-Airbus der Lufthansa in historischem Lackdesign in Frankfurt landen. Wegen des Wetters wurde er offenbar nach Düsseldorf umgeleitet.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Gefahr für Leib und Leben

Wie die WELT berichtet, hat der Deutsche Wetterdienst in Hessen vor starkem Schneefall gewarnt. In einer amtlichen Unwetterwarnung heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt voraussichtlich bis 19 Uhr.

Nicht auszudenken, wie lange der Flugverkehr wohl noch eingestellt bliebe und wie groß die Gefahr für Leib und Leben wäre, gäbe es keine „Erderhitzung“!



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung