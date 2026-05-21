In Moskau wurde der Außenminister auf die Wiederaufnahme Russlands in den „Eurovision Song Contest“ angesprochen. Sergei Lawrow bezeichnete die Veranstaltung als „puren Satanismus“ und machte unmissverständlich klar, dass Russland zukünftig unter gar keinen Umständen an dieser durchgeknallten Freakshow teilnehmen werde,“ schreibt anonymousnews.org über die Aussagen des russischen Außenministers.

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Bangaranga“ von Dara: Der ganze Liedtext in der deutschen Übersetzung

Das lebendige, quirlige Busenwunder tut zwar ihr Bestes, um die Zombie-Sesselkleber mit Joker-Fratze wieder zum Leben zu erwecken, allerdings weist der Liedtext doch einige zwiespältige Passagen auf. Die werden doch nicht wieder mal auf Seelenfang beim ESC gehen?

„Ich bin ein Engel, ich bin ein Dämon, ich bin ein Psycho…“

„Wach auf zum Leben

Gib dich den blendenden Lichtern hin

Heute Nacht wird niemand schlafen

Willkommen beim Aufruhr

Ich bin der Bangarang

Bangaranga, Bangaranga

Bangaranga

Blendende Lichter

Willkommen beim Aufruhr

Ich bin ein Engel

Ich bin ein Dämon

Ich bin psycho

Ohne Grund

Ich bin in Bewegung

Ich bin eine Verführerin

Ich folge nicht

Ich bin die Anführerin

Lass mich

Dich anheizen, dich anheizen

Lass mich dich anheizen

Ich werde, ich werde

Dich so süchtig machen

Ich werde dich erschüttert zurücklassen

Wach auf zum Leben

Gib dich den blendenden Lichtern hin

Heute Nacht wird niemand schlafen

Willkommen beim Aufruhr

Ich bin der Bangarang

Bangaranga, Bangaranga

Bangaranga

Nah am Abgrund, ich kann es in mir spüren

Körper an Körper, und Funken werden gleich fliegen

Ich bin, oh, ich bin kurz davor, den Verstand zu verlieren

Ich bin eine Rebellin

Ich bin eine Gefahr

Ich bin in Bewegung

Für die Freiheit

Lass mich dich entfachen, dich entfachen

Lass mich dich entfachen

Komm schon, lass mich dich so tief hineinziehen

Ich werde dich schwach zurücklassen



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