Lawrow über ESC-Freakshow: Purer Satanismus

In Moskau wurde der Außenminister auf die Wiederaufnahme Russlands in den „Eurovision Song Contest“ angesprochen. Sergei Lawrow bezeichnete die Veranstaltung als „puren Satanismus“ und machte unmissverständlich klar, dass Russland zukünftig unter gar keinen Umständen an dieser durchgeknallten Freakshow teilnehmen werde,“ schreibt anonymousnews.org über die Aussagen des russischen Außenministers.
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Bangaranga“ von Dara: Der ganze Liedtext in der deutschen Übersetzung
Das lebendige, quirlige Busenwunder tut zwar ihr Bestes, um die Zombie-Sesselkleber mit Joker-Fratze wieder zum Leben zu erwecken, allerdings weist der Liedtext doch einige zwiespältige Passagen auf. Die werden doch nicht wieder mal auf Seelenfang beim ESC gehen?
„Ich bin ein Engel, ich bin ein Dämon, ich bin ein Psycho…“
„Wach auf zum Leben
Gib dich den blendenden Lichtern hin
Heute Nacht wird niemand schlafen
Willkommen beim Aufruhr
Ich bin der Bangarang
Bangaranga, Bangaranga
Bangaranga
Blendende Lichter
Willkommen beim Aufruhr
Ich bin ein Engel
Ich bin ein Dämon
Ich bin psycho
Ohne Grund
Ich bin in Bewegung
Ich bin eine Verführerin
Ich folge nicht
Ich bin die Anführerin
Lass mich
Dich anheizen, dich anheizen
Lass mich dich anheizen
Ich werde, ich werde
Dich so süchtig machen
Ich werde dich erschüttert zurücklassen
Wach auf zum Leben
Gib dich den blendenden Lichtern hin
Heute Nacht wird niemand schlafen
Willkommen beim Aufruhr
Ich bin der Bangarang
Bangaranga, Bangaranga
Bangaranga
Nah am Abgrund, ich kann es in mir spüren
Körper an Körper, und Funken werden gleich fliegen
Ich bin, oh, ich bin kurz davor, den Verstand zu verlieren
Ich bin eine Rebellin
Ich bin eine Gefahr
Ich bin in Bewegung
Für die Freiheit
Lass mich dich entfachen, dich entfachen
Lass mich dich entfachen
Komm schon, lass mich dich so tief hineinziehen
Ich werde dich schwach zurücklassen
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4 Gedanken zu „Lawrow über ESC-Freakshow: Purer Satanismus“
Auch ich gäbe den russischen Außenminister beiseiner Aussage über den ESC recht, mir gfällt z.B.überhaupt nicht, daSs die jeweiligen SÄNGER/INNEN nicht in ihrer Muttersprache singen, sondern meistens in „englisch“. Kommt mir nicht, das wäre eine WELTSPRACHE, die allerdings bei einen Landes-Wettbewerk keine Bedeutung hat.
Deutschland wird hier nur benötigt, um den ganzen Mist zu bezahlen!
1.
dieser propaganda contest
ist nicht europäisch sondern anglozionistisch.
2.
das jüngste EUbabylon bulgarien
stand trotz ihrer grottenschlechten darbietung schon vorher als sieger fest…EUmassenverblödung pur))
Buntland bekommt für seine Darbietung wieder Zero Points, so ein Ärger, dabei sind unsere ESC-
Sangesspenden doch meist immer total woke und bunt und mit Botschaft/ Message und so und wir wollen es doch immer allen recht machen, zur Belohnung gibt’s wieder den vorletzten Platz oder so, keiner hat die Kartoffeln richtig lieb beim ESC. Zum Trost zahlen wir aber den Löwenanteil für den Kulturevent wie ich hörte, da sind wir (natürlich) wieder ganz Spitze. Braucht kein Mensch diesen ESC-Mumpitz, genau wie das Luegenregime vom Luegenkanzler oder Interviews Wortmeldungen von der Altkanzlerin.