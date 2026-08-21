Israelischer Minister fordert nächtliche Tötungen von bis zu 40 Palästinensern

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Israels Minister für Öffentliche Sicherheit Itamar Ben-Gvir sorgte einmal mehr mit seiner Aussage für internationale Empörung. Das Knesset-Mitglied, Sohn irakischer Einwanderer und Politiker der religiös fundamentalistischen Partei Otzma Yehudit, forderte die nächtliche Hinrichtung von 30 bis 40 Palästinensern.

„Wir richten sie einzeln hin“

Der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir sorgte mit dieser Aussage im neuen Podcast „October 8“ der ehemaligen Gaza-Geisel und Überlebendem Rom Braslavski, erneut für internationale Empörung. In dem Podcast-Gespräch forderte Ben Gvir, in Gaza jede Nacht „30 bis 40“ palästinensische Menschen durch gezielte Tötungen auszuschalten.

Dabei sprach er ausdrücklich nicht nur von Personen, die eine unmittelbare Gefahr darstellen würden. Wörtlich erklärt dazu der Minister, „es gibt dort Menschen, die es nicht verdienen zu leben. ‚Menschen‘ ist ein Kompliment.“

Sogar Podcaster war schockiert

Jedenfalls war auch der Initiator des Podcast 8. October, Rom Braslavski, nach dieser Aussage Ben Gvirs zutiefst schockiert. Er fragte den Sicherheitsminister Ben Gvir, ob er die Terroristen eigenhändig hinrichten wolle. Darauf folgte die Antwort des zionistischen Ministers, „dafür tue ich alles. Ich verspreche dir, ich tue alles, damit es geschieht.“

Besonders brisant dabei ist, dass diese Worte nicht von einem beliebigen Provokateur stammen. Ben Gvir zeichnet als Minister für die innere Sicherheit und damit für Polizei und Strafvollzug verantwortlich.

Seine Aussagen nähren dem zu Folge den Verdacht, dass die Grenze zwischen der legitimen Bekämpfung bewaffneter Terroristen und der pauschalen Abwertung der palästinensischen Bevölkerung bewusst verwischt werden soll.

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