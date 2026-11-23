Keine Partei warnt so laut vor der FPÖ wie die Volkspartei: „Sicherheitsrisiko“, „radikalisiert“, „am rechten Rand“. Da lohnt ein Blick darauf, wo die Schwarzen selbst stehen – in Wien, in Korneuburg und auf steirischen Friedhöfen.

Unter Nazis | Teil 4

Eine exklusive Recherche von UNSER MITTELEUROPA

Lesen Sie hier, wie ÖVP-Abgeordnete bei dem Wiener Verein Mrija am Mikrofon stehen, den der Rechtsextremismusbericht der Republik als Veranstalter des Bandera-Marsches nennt; wie eine ÖVP-geführte Regierung zweimal in jene Kirche zog, in der eine Tafel die Waffen-SS-Division „Galizien“ ehrt; und wer in der Steiermark über die Gräber wacht, auf denen das Abzeichen dieser Division prangt – ein Abzeichen, das bei Mrija und an der Front bis heute getragen wird.

Kurz erklärt: Wer und was in diesem Text vorkommt



Waffen-SS-Division „Galizien“: 14. Waffen-Grenadier-Division der SS, 1943 aus ukrainischen Freiwilligen aufgestellt, im April 1945 in „1. Ukrainische Division“ umbenannt. Ihr Ärmelabzeichen: ein goldener Löwe mit drei Kronen auf blauem Schild. Als Formation der SS fällt sie unter das Verbotsgesetz.

Österreichisches Schwarzes Kreuz (ÖSK): Verein für Kriegsgräberfürsorge. Laut Innenministerium tragen Ministerium und ÖSK „gemeinsam die Verantwortung über die Kriegsgräber“.

Kameradschaftsbund (ÖKB): Verband ehemaliger Soldaten; pflegt in Feldbach die Denkmäler der Division.

Mrija: ukrainischer Verein in Wien, gefördert von Bezirken und Stadt (Teil 1 und 2). Laut Rechtsextremismusbericht 2024 war Ausrichter von Veranstaltungen mit einschlägiger Symbolik „in allen dem DÖW bekannten Fällen der Verein Mrija“.

DÖW: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes; erstellt den Rechtsextremismusbericht, den die Regierung dem Parlament vorlegt.

Für die ÖVP ist Kickl das Sicherheitsrisiko – nicht die SS-Tafel

Für die ÖVP ist die Sache klar: Gefährlich ist Herbert Kickl.

Im Juli 2023 nannte Bundeskanzler Karl Nehammer den FPÖ-Chef ein „Sicherheitsrisiko“ für das Land, „weil mit ihm kein Staat zu machen ist“; Kickl sei „sehr stark russischer Propaganda verfallen“. Im August 2023 legte Generalsekretär Christian Stocker nach: Kickl sei „die größte Gefahr für die Sicherheit Österreichs“, „so weit radikalisiert, dass er die Identitären nicht mehr als die Gefahr ansieht, die sie tatsächlich darstellen“. Im April 2024 riefen ÖVP-Abgeordnete Kickl im Nationalrat entgegen: „Gefährlich für Österreich! Sicherheitsrisiko!“ Und nach der Wahl 2024 erklärte Stocker, Kickl habe „die Gesellschaft an den rechten Rand gedrängt“; in der FPÖ fehle die Abgrenzung „etwa zu den Identitären“.

Wer so streng über die Abgrenzung anderer urteilt, sollte selbst sauber abgegrenzt sein. Ist die ÖVP das?

ÖVP zweimal an der Tafel der Waffen-SS-Division „Galizien“ vorbei zum Gebet

In der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche St. Barbara in der Wiener Postgasse hängt seit 1981, unmittelbar rechts vom Eingang, eine Gedenktafel „zur ewigen Ehre“ der Gefallenen der Waffen-SS-Division „Galizien“, gestiftet von drei Veteranenverbänden der Division.

Am 3. März 2022 besuchten „die Spitzen der österreichischen Regierung“ diese Kirche, so Kathpress. Angeführt wurde die Riege von Bundeskanzler Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP). Mit ihnen kamen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und gleich vier ÖVP-Minister: Alexander Schallenberg, Susanne Raab, Martin Polaschek und Martin Kocher.

St. Barbara, 3. März 2022: Bundeskanzler Karl Nehammer, Außenminister Alexander Schallenberg und Ministerin Susanne Raab (alle ÖVP) mit der Regierungsdelegation in der Kirche, hinter ihnen die Türen zum Vorraum. Eingeklinkt: die Tafel von 1981 im Vorraum und ihre Stifter – darunter die „Brotherhood of Veterans of I. UD“, die Veteranen der 1. Ukrainischen Division, der früheren Waffen-SS-Division „Galizien“. Auf dem Foto von 2022 selbst ist die Tafel nicht zu sehen. Foto: APA/BKA/Dragan Tatic; Tafel: Unser Mitteleuropa.

Am 24. Februar 2023 kam die Bundesregierung wieder: „Bundesregierung betet in Barbara-Kirche“. Leiter der Delegation: wieder Karl Nehammer. Dabei auch EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP).

Sie alle gingen an der Tafel der SS-Veteranen vorbei. Ob einer von ihnen den Kopf nach rechts gedreht hat, ist nicht überliefert.

ÖVP-Abgeordnete am Mikrofon des Bandera-Vereins

Leser der ersten drei Teile kennen den Verein: Mrija, ukrainischer Verein in Wien, gefördert von Bezirken und Stadt. Jedes Jahr am 1. Jänner, dem Geburtstag Stepan Banderas, marschiert Mrija vor dem Parlament – laut Verein „zu Ehren des Andenkens an die UPA und ihren Helden Stepan Bandera“. Der Rechtsextremismusbericht der Republik nennt Bandera einen „Antisemiten und NS-Kollaborateur“ und Mrija als Ausrichter der Kundgebungen mit einschlägiger Symbolik – „in allen dem DÖW bekannten Fällen“.

Die Helden von heute nennt Mrija selbst. Im Aufruf zum 1. Jänner 2026 sind es „unsere Helden, wie Andrij Bilezkyj, wie Redis, wie zum Beispiel Wowk Da Vinci – Kozjubajlo“: der Gründer von „Asow“, sein Kommandeur und ein Kompaniechef des Freiwilligenkorps des „Rechten Sektors“. Österreichs Neonazis haben laut DÖW ihre Kontakte „v. a. zu den Asow-Kampfverbänden“ ausgebaut.

Dass UPA und Waffen-SS in eine Reihe gehören, ist keine Unterstellung, sondern steht in deutschen Akten. Im Dezember 1944 meldete der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in der Slowakei, Josef Witiska, an Gestapo-Chef Heinrich Müller in Berlin, was ihm zwei UPA-Funktionäre berichtet hatten: Die Ukrainer kämpften „durch die SS-Schützen-Division im Verbande der deutschen Wehrmacht und durch die UPA-Einheiten hinter der sowjetrussischen Front gemeinsam mit den Deutschen gegen den Bolschewismus“. SS-Division und UPA – zwei Arme derselben Bewegung, Seite an Seite mit Hitlers Reich. Abgedruckt hat das Dokument nicht Moskau, sondern die Chronik der UPA-Veteranen selbst, der „Litopys UPA“, erschienen in Toronto.

OUN, UPA, „Asow“, „Rechter Sektor“ – und, wie weiter unten gezeigt, die Waffen-SS-Division „Galizien“: Das ist die Ahnengalerie von Mrija. Neonazismus unter blau-gelber Fahne. Die ÖVP kennt den Bericht, der das festhält. Trotzdem stehen ihre Abgeordneten bei diesem Verein am Mikrofon.

Bei Mrija taucht die ÖVP erst 2024 auf – und seit dem ersten DÖW-Bericht über den Verein immer öfter.

Den Anfang machte der ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl: Am 24. Februar 2024 sprach er beim „Marsch des Lichts“, den Mrija zum Jahrestag des Kriegsbeginns vor dem Parlament veranstaltet. Ein Jahr später stand dort ÖVP-Nationalrat Andreas Minnich am Mikrofon – einen Monat nach Freigabe des DÖW-Berichts, der Mrija als Veranstalter des Bandera-Geburtstagsmarsches nennt. 2026 kam Minnich wieder, diesmal mit seinem Fraktionskollegen Wolfgang Gerstl; der Krieg stehe „für Terror, für Folter, für Mord“, sagte Minnich.

Im März 2026 stand ÖVP-Bundesrat Sebastian Stark beim Butscha-Gedenken am Stephansplatz, zu dem laut Petra Bayr (SPÖ) Mrija eingeladen hatte. Am 22. April sollte Minnich im Palais Epstein des Parlaments auf dem Podium „40 Jahre Tschornobyl“ sitzen – so kündigte es Mrija an, als Mitveranstalter neben Parlament und ukrainischer Botschaft, Moderation: Obmann Andrii Karioti. Unter „Vormerkung in Zusammenarbeit mit“ führte Mrija neben anderen Parteien ausdrücklich die „ÖVP“.

„Wichtig und lesenswert“ nannte Wolfgang Gerstl am 25. April 2025 im Nationalrat den Rechtsextremismusbericht 2023 – jenen Bericht, der Mrija nennt. Zehn Monate später stand er auf der Bühne von Mrija. Die ÖVP nahm beide Berichte zur Kenntnis, 2025 und 2026. Eine Anfrage der ÖVP zu Mrija gibt es nicht.

Korneuburg: ÖVP-Abgeordneter „stolz“ auf den Bandera-Verein

In Korneuburg ist Andreas Minnich nicht nur Nationalrat, sondern Stadtrat. Seit Oktober 2025 spielt dort der Futsalklub von Mrija, der SC Mrija, in der Franz-Guggenberger-Halle. Minnich: „Wir sind stolz darauf, dass der SC Mrija am Nationalfeiertag seine Heimpremiere in Korneuburg gefeiert hat.“

Am 7. November 2026, beim Boxabend in derselben Halle, stand Minnich am Tisch von Mrija, die Hand auf dem Herzen, während die ukrainische Hymne lief. Neben ihm: Mychajlo Karioti, Obmann-Stellvertreter von Mrija – derselbe, der zum 80. Jahrestag der Waffen-SS-Division „Galizien“ ihren Löwen feierte (mehr dazu unten). Später im Video schlagen beide ein, Hand in Hand wie unter Brüdern. Das Video veröffentlichte Mrija selbst, gleich zu Beginn (0:02) mit der Einblendung „Героям СЛАВА“ – „Den Helden Ruhm“, der Antwort auf den Gruß der OUN – über einer ukrainischen Fahne am Ring. Im Begleittext zählt Mrija auf, wer mitfieberte: „ein Abgeordneter des österreichischen Parlaments, der Bürgermeister von Korneuburg“. Bürgermeister ist Christian Gepp, ÖVP; im Video ist er nicht zu erkennen.

Boxabend in Korneuburg, 7. November 2026, Standbilder aus dem Video von Mrija. Links: Gruppenfoto mit dem Gürtel – ganz links Mychajlo Karioti, Obmann-Stellvertreter von Mrija, ganz rechts Andreas Minnich (ÖVP); darunter die Einblendungen „Слава Україні!“ und „Героям СЛАВА“. Mitte: die ukrainische Hymne – Minnich und rechts neben ihm Karioti im braunen Kapuzenpullover. Rechts: Minnich schlägt bei Karioti ein. Quelle: Facebook-Seite von Mrija.

ÖVP-Innenminister: kein Wort zum Bandera-Verein

Die FPÖ fragte den Innenminister, ob Mrija überprüft, vom Verfassungsschutz beobachtet oder finanziert werde. Gerhard Karner (ÖVP) antwortete am 20. Jänner 2025: Eine Beantwortung sei „nicht möglich“ – Amtsverschwiegenheit, Datenschutz; aus „jedweder Beantwortung – und sei es auch eine verneinende“ könnten Rückschlüsse gezogen werden.

Vier Tage später, am 24. Jänner 2025, gab derselbe Minister gemeinsam mit Johannes Rauch (Grüne) den Rechtsextremismusbericht 2023 frei – mit Mrija und ihrem Obmann als Veranstaltern des Marsches zu Banderas Geburtstag.

Der Bericht durfte erscheinen. Die Antwort an das Parlament nicht.

SS-Löwe auf dem Kriegsgrab – das Schwarze Kreuz in ÖVP-Hand

In Gnas, Bezirk Südoststeiermark, liegt auf dem Friedhof eine Granittafel für sieben Ukrainer, drei Gefallene mit deutschen Namen und zwei Unbekannte. Die unterste Zeile lautet „Österreichisches Schwarzes Kreuz“. Mittig sitzt ein Bronzeschild: der Löwe mit drei Kronen, das Ärmelabzeichen der Waffen-SS-Division „Galizien“. Wer es angebracht hat, ist nicht festgestellt; spätestens seit 2008 ist es dort, am 21. September 2026 war es unverändert.

Friedhof Gnas, Steiermark, 21. September 2026. Links: das Kriegsgrab mit der Stele „Dem unbekannten Soldaten“ und der Granittafel. Rechts: die Tafel aus der Nähe – mittig das Bronzeschild mit dem Löwen der Waffen-SS-Division „Galizien“, als unterste Zeile „Österreichisches Schwarzes Kreuz“. Wer das Schild angebracht hat, ist nicht festgestellt. Foto: Unser Mitteleuropa.

Und wer führt das Schwarze Kreuz? Präsident ist Stefan Karner, 1995 bis 2010 Vizepräsident der Politischen Akademie der ÖVP. Ehrenpräsident ist Peter Rieser, ÖVP-Wehrsprecher im steirischen Landtag – und von 1994 bis 2012 zugleich Präsident des Kameradschaftsbundes Steiermark. Vizepräsident ist Wolfgang Stanek, ÖVP, früher Landtagspräsident in Oberösterreich.

Das Innenministerium, seit 2000 fast durchgehend in ÖVP-Hand, trägt mit dem ÖSK „gemeinsam die Verantwortung über die Kriegsgräber“. Am 11. Juni 2026 empfing Innenminister Gerhard Karner das ÖSK zur Festsitzung im Ministerium; die Zusammenarbeit werde „auf neue vertragliche Beine gestellt“.

Was das Schwarze Kreuz an den steirischen Gräbern der Waffen-SS-Division „Galizien“ getan hat, lässt sich in einer Liste zusammenfassen:

– Trautmannsdorf, 29. Mai 1976: Veteranen der Division aus England weihen einen Obelisken mit dem goldenen Divisionslöwen ein – „so, wie wir ihn am Ärmel in der Division ‚Galizien‘ trugen“, schrieb ihr Organisator. Eröffnet hat die Feier der stellvertretende Vorsitzende des Schwarzen Kreuzes, Sepp Teuschler. Danach verlieh das ÖSK Auszeichnungen; der Organisator erhielt das Ehrenkreuz am Bande. Der Friedhof steht bis heute in der Liste der Kriegsgräber, die das ÖSK in der Steiermark betreut.

– Gnas: Unter dem Bronzeschild mit dem SS-Löwen steht als Unterschrift „Österreichisches Schwarzes Kreuz“.

– Feldbach, Ende 2017: Während die beiden Denkmäler wegen der SS-Abzeichen verhüllt stehen, zeichnet das ÖSK zwei Feldbacher aus – für die „Erhaltung des Ukrainerdenkmals“.

– Wien, 11. Juni 2026: Das ÖVP-geführte Innenministerium stellt die Zusammenarbeit mit dem ÖSK auf eine neue vertragliche Grundlage.

Drei Orte, eine Spur zum Schwarzen Kreuz. Links: Gnas, 21. September 2026 – Kriegsgrab mit Granittafel, darauf das Bronzeschild mit dem Löwen der Waffen-SS-Division „Galizien“, als unterste Zeile „Österreichisches Schwarzes Kreuz“. Mitte: Trautmannsdorf, 21. September 2026 – Obelisk von 1976 mit dem Divisionslöwen, eingeweiht im Beisein des ÖSK. Rechts: Feldbach, alte Pfarrkirche, 2008 – die Tafel „der 1. Ukrainischen Division“ noch mit dem Löwen der Waffen-SS-Division; entfernt wurde er erst im Jänner 2018, heute steht dort „Sie ruhen im Soldatenfriedhof Mühldorf“. Fotos: Unser Mitteleuropa (links, Mitte); Roland Zimmer, Moosburg Online (rechts).

Im nahen Feldbach stand derselbe Löwe auf zwei Denkmälern. Das DÖW zeigte sie 2016 an. Die Grünen fragten im Parlament, ob Symbole der Waffen-SS unter das Abzeichengesetz fallen. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) antwortete 2017: „Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen Interpellationsrechtes.“ Ende 2017, bei der Weihnachtsfeier des ÖSK, während die Feldbacher Denkmäler verhüllt standen, zeichnete das ÖSK zwei Feldbacher aus – sie hätten sich „für die Erhaltung des Ukrainerdenkmals“ eingesetzt. Erst im Jänner 2018 wurden die Abzeichen in Feldbach entfernt. Was das ÖSK als „Erhaltung“ auszeichnete, nutzen andere: Im August 2022 hielten Aktivisten der deutschen Neonazi-Partei „Der III. Weg“ am erhaltenen Stein in Feldbach eine Schweigeminute für „die Helden von der ‚Galizia‘“ ab – gemeint ist die Waffen-SS-Division – und stellten ein Grablicht mit ihrem Parteiaufkleber davor. Ihr Kommentar: „Nichtsdestotrotz blieb das Denkmal der Stadt erhalten.“ Das Schild in Gnas, im selben Bezirk, ist bis heute da.

Gepflegt werden die Feldbacher Denkmäler vom Kameradschaftsbund. In dessen Chronik steht: „Seit 1956 besteht eine innige Verbindung zu den Kameraden der 1. Ukrain. Division, welche jährlich … nach Feldbach kommen.“

Der SS-Löwe lebt: bei Mrija, an der Front, auf dem Grab

Wer meint, der Löwe der Waffen-SS-Division „Galizien“ sei Geschichte, die auf alten Friedhöfen verwittert, irrt. Das Abzeichen ist heute in Gebrauch – und es führt zu denselben Leuten, bei denen ÖVP-Politiker ein und aus gehen.

Am 28. April 2023, zum 80. Jahrestag der Aufstellung der Division, teilte Mychajlo Karioti, laut Vereinsregister Obmann-Stellvertreter von Mrija, auf seiner Facebook-Seite öffentlich einen Beitrag: „Am 28. April 1943 wurde die Aufstellung der Galizischen Schützendivision der Waffen-SS ‚Galizien‘ verkündet.“ Und weiter: „Die Krieger der Division ‚Galizien‘ haben den Krieg nicht begonnen. Sie verteidigten ihre Häuser, ihr Land!“ Dazu ein Soldat mit SS-Runen auf dem Stahlhelm und dem Löwen am Ärmel, darunter der Spruch: „Ich gehe für die Ukraine kämpfen, mit dem ‚goldenen Löwen‘ am Ärmel.“ Ich gehe – nicht: sie gingen 1943. Im Herbst 2026 war der Beitrag noch immer öffentlich zu sehen.

Derselbe Löwe ist an der Front von heute angekommen. Auf einem Foto, das seit 2022 im Netz kursiert, zeigt ein Asow-Kämpfer den Hitlergruß, vor ihm die Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz, umgefärbt in Blau-Gelb; auf der Brust seines Kameraden das Abzeichen mit dem Löwen der Division. Für „Asow“ ging Mrija 2022 in Wien auf die Straße: „Rettet ‚Asow‘!“ (Teil 3).

Derselbe Löwe. Oben: Asow-Kämpfer mit dem Abzeichen auf der Brust; das Foto kursiert seit Februar 2022 im Netz (siehe Teil 3). Unten links: Beitrag von Mychajlo Karioti, laut Vereinsregister Obmann-Stellvertreter von Mrija, auf Facebook am 28. April 2023 – ein Soldat im SS-Helm, darunter „Ich gehe für die Ukraine kämpfen, mit dem ‚goldenen Löwen‘ am Ärmel“. Unten rechts: das Schild auf dem Kriegsgrab in Gnas. Quellen: Facebook; Foto Gnas: Unser Mitteleuropa.

Und derselbe Löwe sitzt in Bronze auf dem Kriegsgrab in Gnas, über der Zeile „Österreichisches Schwarzes Kreuz“ – bis heute.

Sobotka, Karner, Nehammer: dreimal an der SS vorbei

Wolfgang Sobotka beantwortete 2017 als Innenminister die Frage nach den SS-Abzeichen nicht. 2022 ging er als Nationalratspräsident in St. Barbara an der Tafel der SS-Veteranen vorbei.

Gerhard Karner durfte 2025 dem Parlament nichts über Mrija sagen. 2026 stellte er die Zusammenarbeit mit dem Schwarzen Kreuz – dessen Namen die Tafel mit dem SS-Löwen in Gnas trägt – „auf neue vertragliche Beine“.

Karl Nehammer nannte Kickl ein „Sicherheitsrisiko“. Zweimal führte er die Regierung in die Kirche mit der Tafel der Waffen-SS-Division „Galizien“.

Ein Abzeichen, drei Orte: der Verein, auf dessen Bühne ÖVP-Abgeordnete stehen; die Front, für die dieser Verein in Wien demonstriert; das Grab, über das ÖVP-Leute wachen. Der Nationalsozialismus ist nicht verschwunden. Er hat nur die Farben gewechselt – und die Partei, die bei Kickl jedes Wort auf die Goldwaage legt, sieht beim Löwen der Waffen-SS nicht hin.

Teil 1: „SPÖ sponsert lupenreinen ukrainischen NAZI-Verein gegen FPÖ“

Teil 2: „Wie sich GRÜNE Wendehälse unter ukrainischem Nazi-Verein pudelwohl fühlen“

Teil 3: „Pinke Doppelmoral: Gegen „Rechtsextreme“ im Parlament, für Asow vor dem Parlament“

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