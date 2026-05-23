Wenn die „Klima“-Hysterie Pause macht – Mainstream ignoriert Umwelt-Zerstörung durch Krieg

Brennendes Öldepot in Russland. | Bild: sceenshot ntv

Wer erinnert sich nicht mehr an die völlig verblödeten Aktivisten, welche sich auf den Fahrbahnen festklebten, um bei Sturm und Regen (teilweise auch bei kühlen Temperaturen) gegen die Erderwärmung und den Klimawandel zu protestieren.

Jeder Autoauspuff war ihnen ein Dorn im Auge und viele von ihnen sind zu Veganer geworden, um auch auf die Kühe zu verzichten, deren Furzen ebenfalls das Klima massiv verändern könnten.

Aber von genau diesen Leuten hört man nach wie vor nichts, wenn es darum geht, dass die Ukraine mit westlichem Kampfmittel eine russische Raffinerie nach der anderen angreift und wie erst neulich in Tuapse eine geradezu apokalyptische Umweltzerstörung verursacht.

Bei jedem sichtbaren Feuerball und bei jeder in die Atmosphäre aufsteigenden pechschwarzen Wolke ertönt Jubel in Europa, denn wenn es gegen „Putin“ geht, gibt es weder die Klimadebatte, noch die Frage nach den langfristigen Schäden für die Umwelt.

Mit jeder Waffenlieferung an den „ehrenwerten Präsidenten“ Selensky (bezüglich Korruption gilt selbstverständlich weiterhin die Unschuldsvermutung) kommt nicht nur die russische Armee ins Fadenkreuz, sondern auch Zivilisten und die Tierwelt. Brennende Ölraffinerien tragen ja bekanntlich nicht zu allgemeinen Gesundheit bei.

Und für alle die denken, es würde ja nur russische Menschen, Bären, Wölfe und Singvögel treffen, sei erwähnt das Umweltverschmutzungen in dieser Größenordnung nicht vor den Staatsgrenzen Halt machen.

Bei einem konsequent verstandenen Klima- und Umweltschutz müssen sich die „Klimakleber“ eigentlich an den Schienen der Eisenbahn festkleben, die Waffen in die Ukraine bringt. Aber das werden sie nicht tun, weil ihre Hintermänner das Kriegsziel vor Augen haben, Russland zu besiegen und so nebenbei Milliarden zu verdienen. Aktuell mehr als durch die Profite die aus den Klimaschutz-Maßnahmen resultieren.

Doch in Wirklichkeit zeigt diese Differenz in der Wahrnehmung bei diesen Leuten, wie irre bereits die Gedankengänge vieler Menschen in Europa sind. Da spielt der Umweltschutz keine Rolle – mit der Logik dieser wahnsinnigen Geisteskranken ist man gerne bereit für die lieben Ukrainer zu verglühen oder in den Fluten des steigenden Wasserspiegels zu ertrinken wie man uns weismachen wollte. Solche Szenarien wurden uns ja von den Mainstream-Medien pausenlos eingetrichtert. Man entblödete sich auch nicht von der Greta-Glaubensgemeinschaft aufgehetzt, Kinder auf die Straße zu treiben und in Angst und Panik zu versetzen. Jetzt hört man nichts mehr von diesen Verrückten, die junge Menschen sogar gegen ihre Großeltern aufhetzten. Wir erinnern uns noch an den verantwortungslosen wahnsinnigen Hetzer der mitgroßen Inbrunst vor einem Kinderchor „Oma ist ne alte Umweltsau“ dirigierte.

https://youtu.be/z51ghrEHmwk?list=RDz51ghrEHmwk

Heute ist das Feindbild nicht mehr die „alte Umweltsau Oma“, sondern der böse Putin und wer für den Frieden und gegen die Kriegshetze eintritt hat angst vielleicht als Putin Versteher gebrandmarkt werden. Besonders emporend: die größten Kriegstreiber sind die Grünen.

Aus unserer Serie „Wenn der Umweltschutz/“Klima Hysterie“/Weltenrettung Pause macht“:

Weiter Beiträge aus unserer Serie:

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