Wahrheitsministerium droht: Mit Neo-Koalition soll es „den Lügnern an den Kragen“ gehen

Ein aktuelles Medien-Papier der „Neo-Koalitionisten“ Union und SPD, bringt nun eines derer Vorhaben ans Licht. Man plant also ganz im „Sinne der Vorgänger-Koalition“, „offiziell deklariertes Lügen“, also die sogenannten Fake-News gesetzlich zu verbieten.

„Lügen verboten“ – Vorstufe zu Orwellschem Wahrheitsministerium

Die Begründung der Neo-Verhandler:

Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt

Die neue Koalition in spe, wird von CDU-Chef Friedrich Merz (69), SPD-Chef Lars Klingbeil (47) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54), verhandelt. Die Verhandler der schwarz-roten Koalition wollen also nun in altbewährter Manier und darüber hinaus, gegen Lügen vorgehen. Das geht aus dem Verhandlungspapier Arbeitsgruppe „Kultur und Medien“ hervor, das der Bild vorliegt. Dem zu Folge soll der Druck auf Social Media massiv erhöht und sogenannte Fake-News rigoros eingeschränkt werden.

Schon im Sondierungspapier hieß es dazu, dass „Desinformation und Fake News“ die Demokratie bedrohten. Im Verhandlungspapier heißt es nun sogar, „die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt.“

UNSER MITTELEUROPA meint dazu:

Herr Merz kann froh sein, dass dieses Gesetz noch nicht durch ist und wenn, dann nicht rückwirkend.

„Wahrheit“ von Regierung definiert

„Die staatsferne Medienaufsicht muss unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können“ so der Plan der selbsternannten „demokratischen Parteien“.

Somit wird also der Druck auf Plattformen wie X massiv erhöht werden, wie auch bestimmte Äußerungen gänzlich unterbunden werden. Deutsche Juristen, die staatlicher Regulierung kritisch gegenüberstehen, zeigen sich auf Anfrage von Bild, mehr als skeptisch.

„Verboten sind Lügen erst dann, wenn sie strafbar sind, etwa bei Volksverhetzung. Ansonsten darf man lügen“, erklärt dazu Volker Boehme-Neßler (62, Uni Oldenburg).

Auch, was eine Lüge sei, ist juristisch nicht so klar, „es ist keine einfache Frage, was eine Tatsachenbehauptung und was eine Meinungsäußerung ist. Meist legen Gerichte die Meinungsfreiheit allerdings sehr weit aus.“

Boehme-Neßler bemängelt auch die Verwendung der Begriffe „Hass und Hetze“, dies seien „keine juristischen Begriffe“. Er stellt klar, „grundsätzlich ist die Verbreitung von Hass in Deutschland von der Meinungsfreiheit geschützt. Eine Behauptung wie, „ich hasse alle Politiker“ erfüllt noch längst keinen Straftatbestand“.

Warnung vor „Fake-News-Straftatbestand“

Jura-Professor Josef Franz Lindner (58, Uni Augsburg) stellt ebenfalls klar, dass „das bewusste Verbreiten von falschen Tatsachen nicht strafbar, nicht illegal“ sei. „Eine Ausnahme betrifft den Holocaust“.

Lindner mahnt:

„Vor der Schaffung eines allgemeinen „Fake News“-Straftatbestands kann man nur warnen. Sie würde letztlich jede umstrittene Äußerung dem Risiko strafrechtlicher Verfolgung aussetzen.“

Der Plan dürfte zweifellos auch für Ärger im Weißen Haus sorgen. Genau diese Politik hatte US-Vizepräsident JD Vance bei seiner, mittlerweile berühmten, Rede in München aufs Schärfste verurteilt und europäische Regierungen davor gewarnt, diesen Kurs fortzusetzen. Unterstützt wird Vance dabei auch von Trump-Berater Elon Musk, dem Eigentümer von X.

Die Pläne der Unions- und SPD-Verhandler lesen sich somit wie eine Retourkutsche gegen Musk, der bei der Bundestagswahl aktiv die AfD unterstützt hatte und sich dagegen einsetzt, Äußerungen einzuschränken.

„Missliebigen sozialen Medien einschüchtern“

So sieht es der Anwalt Joachim Steinhöfel, der regelmäßig im Auftrag verschiedenster Mandanten gegen die Löschung von Internet-Beiträgen vorgeht, berichtet bild.de. Das Papier habe das „klare Ziel, die missliebigen sozialen Medien einzuschüchtern“. Die angedrohten Konsequenzen hält er für „problematisches Drohgebaren“. Der Medienaufsicht fehle schon jetzt eine „verfassungskonforme Ermächtigungsgrundlage für ihr Vorgehen“, so Steinhöfel.

